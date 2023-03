Polizei verzeichnet höchste Zahl an Sexualdelikten seit zehn Jahren

Plus Immer öfter geraten Jugendliche ins Visier der Polizei Bad Wörishofen – wegen Kinderpornografie. Bad Wörishofens Polizeichef kündigt Konsequenzen an.

Mit Mord und Totschlag musste sich Bad Wörishofens Polizei im vergangenen Jahr glücklicherweise nicht befassen. Ihr Dienstbereich gehört zu den sichersten im Freistaat. Dennoch gibt es auch hier Probleme. Die Zahl der Sexualdelikte beispielsweise ist deutlich gestiegen. Häufig geht es dabei um Kinderpornografie. Dabei ermittelt die Polizei immer öfter auch gegen Jugendliche. Bad Wörishofens Polizeichef Robert Stephan kündigt Konsequenzen an. Dazu will er auch die Zusammenarbeit mit den Schulen ausbauen.

Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen, aber auch Pornografie und eben Kinderpornografie sind unter der Rubrik Sexualdelikte in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik versammelt. Vergewaltigungen und Nötigungen ereigneten sich zumeist im "sozialen Nahbereich", sagte Stephan. In keinem der Fälle sei eine Frau im öffentlichen Raum überfallen worden. Wegen Kinderpornografie ermittelt die Polizei Bad Wörishofen dafür immer öfter in Kinderzimmern. Viele unter 18-Jährige seien unter den aktenkundig gewordenen Tätern, berichtet Stephan.

Das Smartphone und Dienste wie WhatsApp spielen dabei eine zentrale Rolle. Wer Nacktfotos von anderen einfach so verschickt, macht sich strafbar. Ist darauf zum Beispiel ein 13-jähriges Mädchen zu sehen, ermittelt die Polizei wegen Kinderpornografie. Was offenbar viele immer noch nicht wissen: "Auch die Empfänger dieser Fotos machen sich strafbar, wenn sie die Bilder auf ihre Handys laden", erläutert Robert Stephan. Bei Messengerdiensten geschieht das oft automatisch, was Kinder und Jugendliche noch schneller in den strafbaren Bereich bringt.

Wenn die Polizei das Smartphone beschlagnahmt, wird den Jugendlichen klar, dass es ernst ist

Dass es ernst wird, merken viele erst dann, wenn die Polizei das Smartphone sicherstellt. "Das ist für die Jugendlichen meist das Schlimmste", schildert Stephan. Er will die Aufklärungsarbeit an den Schulen verstärken. Schon jetzt bietet die Polizei dort Präventionskurse an. Man sei im Gespräch, wie das im nächsten Schuljahr laufen wird.

Der stellvertretende Dienststellenleiter Walter Schmid betont zudem, dass auch die Eltern in der Verantwortung stünden. Man könne seinen Kindern nicht einfach Handys überlassen und "dann sagen: Macht mal", verdeutlicht Schmid. Auch hier gehe es um Vorbeugung und Aufklärung. 55 Sexualdelikte wurden im vergangenen Jahr aktenkundig, der bei Weitem höchste Wert der vergangenen zehn Jahre. Robert Stephan lobt aber auch, dass vermehrt angezeigt werde. Das sei eine gute Entwicklung.

Auch insgesamt gab es wieder mehr Straftaten, 1048, um genau zu sein, nach 937 im Vorjahr. "Wir nähern uns wieder dem Vor-Corona-Niveau an", sagt Stephan. Vor allem bei den Diebstählen gab es einen Anstieg, hier vor allem bei den Ladendiebstählen, um gleich 50 Prozent. Dahinter stehen 34 Fälle. Am Bahnhof Rammingen wurden mehrere Fahrräder gestohlen, bis die Polizei in einem Fall einen Verdächtigen ermittelt hatte. Einen Zusammenhang habe man nicht herstellen können. Doch die Diebstähle hörten auf. Gleiches galt für Diebstähle aus Autos in Tussenhausen. Nach erhöhter Polizeipräsenz war wieder Ruhe. Diebstähle sind mit am schwersten zu klären. Insgesamt sank die Aufklärungsquote der Wörishofer Polizei von 68,2 auf 66,7 Prozent.

Das schwerste Gewaltdelikt war im vergangenen Jahr der Raubüberfall mit einem Messer auf eine Tankstelle bei Türkheim. Weil andere Kunden dort beherzt eingriffen, waren die Täter schnell gefasst. "Das war eine mutige Sache", sagt Stephan. Zugenommen hat die Zahl der gefährlichen Körperverletzungen. Im Festzelt Zaisertshofen beispielsweise wurde ein Mann mit einem Masskrug geschlagen. "Die Leute kommen wieder mehr zusammen, es wird wieder mehr Alkohol getrunken", sagt Stephan. Mit 53 Fällen gab es auch einen Anstieg bei der häuslichen Gewalt. Hier ist die Polizei auch als Vermittler gefragt. "Normalerweise drängen wir darauf, dass der Aggressor die Wohnung verlässt", sagt Stephan. Auch Kontaktverbote seien möglich, um die Opfer zu schützen.

"Der Händlerbereich ist trockengelegt", sagt Bad Wörishofens Polizeichef Robert Stephan zur rückläufigen Zahl der Drogendelikte

Auffällig rückläufig ist dagegen die Zahl der Rauschgiftdelikte. 61 waren es zuletzt, 88 im Vorjahr, nach 92 und 103. Die Polizei Bad Wörishofen hat weiterhin einen Rauschgiftfahnder, man habe die Szene im Blick. "Wir wollen in Bad Wörishofen niemanden haben, der hier offen mit Rauschgift handelt", betont Stephan. Das sei gelungen. Im Februar 2022 beispielsweise hat die Polizei eine Aufzuchtanlage für Marihuana in Bad Wörishofen hochgenommen. "Den einen oder anderen" Drogenfan habe man auch verhaftet. "Der Händlerbereich ist trockengelegt", bilanziert Stephan. Zumeist ging es bei den Drogenfällen um Marihuana, in drei Fällen fanden die Polizisten auch Heroin, heuer gab es auch schon einen Kokainfund.

So kann man sich vor Betrügereien beim Kauf im Internet schützen

Ein bleibendes Problem sind Betrügereien, die sich immer öfter in der digitalen Welt abspielen. Die Cybercrime-Ermittlungen würden deshalb bereits einen großen Teil der Betrugsermittlungen ausmachen, berichtet Walter Schmid. Auch hier helfe vor allem Vorbeugung. "Bei vermeintlichen Schnäppchen ganz genau hinschauen, vor allem, wenn Geld ins Ausland gehen soll", rät Schmid. Doch auch ein deutsches Konto garantiere nicht die Sicherheit, sagt Stephan. Betrüger würden diese immer öfter als Durchgangsstation ins Ausland nutzen. Auch wer zur Bezahloption Paypal-Freunde gedrängt werde, sollte vorsichtig sein. "Dabei gibt es dann keinen Käuferschutz mehr", mahnt Walter Schmid.

Wie sicher eine Region ist, zeigt die sogenannte Häufigkeitszahl. In Bayern liegt sie bei 4698 nach 4138 im Vorjahr, im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West bei 3934 (3568) und im Bereich der Polizei Bad Wörishofen bei 2808 nach 2536 im Vorjahr. Die meisten Straftaten ereigneten sich in Bad Wörishofen (580) vor Türkheim (240). Die höchste Aufklärungsquote gab es in Amberg (80,8 Prozent), die niedrigste in Rammingen (31,7 Prozent). In Bad Wörishofen (3484) und Türkheim (3270) ist deshalb auch die Häufigkeitszahl höher als der Durchschnitt. Besonders niedrig ist sie in Markt Wald mit 1056.