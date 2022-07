Bad Wörishofens Schulkinder feiern Pfarrer Kneipp

Plus Zum 125. Todestag Kneipps gibt es einen besonderen Sebastianstag. Ein eigens geschriebenes Theaterstück feiert Premiere.

Unter ganz besonderen Vorzeichen stand diesmal die Sebastiansfeier in Bad Wörishofen. Die Stadt begeht heuer den 125. Todestag Sebastian Kneipps. Zudem fand die Feier erstmals im Juli statt und bot im großen Programm auch die Premiere eines eigens geschriebenen Theaterstücks von Thessy Glonner.