Bad Wörishofens Sonnenbüchl prägte eine Ära – nun ist Schluss

Große Feste, viele Prominente – das einstige Restaurant Sonnenbüchl am Freibad hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nun zieht Christa Brutscher einen Schlussstrich.

Österreichs Kanzler, Weltstars der Musik, sogar "Derrick" – sie alle waren schon im Sonnenbüchl zu Gast. Das Restaurant selbst ist seit Ende 2011 geschlossen und wird seitdem von der Eigentümerin Christa Brutscher als Feriendomizil betrieben, ein Teil des Erdgeschosses ist vermietet. Doch nun soll Schluss sein. „Es wird allmählich alles zu viel für mich“, sagt Brutscher.

Als sie gemeinsam mit ihrem Mann Anton am 1. Mai 1984 das Restaurant eröffnete, lagen eineinhalb Jahre harter Arbeit hinter den beiden, denn von Anfang stand für sie fest, das alte Haus aus dem Jahr 1909 zu erhalten. „Wir ernteten damit auch viel Unverständnis“, erzählt Brutscher. „Uns wurde immer wieder geraten, das alte Glump abzureißen.“ Doch Anton Brutscher, gelernter Zimmerer, renovierte mit viel Liebe nicht nur die Räume des Restaurants, sondern baute zusätzlich noch gemütliche Fremdenzimmer ein.