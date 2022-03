Bad Wörishofen

18:25 Uhr

Bad Wörishofens Stadtgeschichte(n) auf der Spur

Geschmückter Pferdewagen vor dem Gasthof Rössle in Bad Wörishofen. Der Anlass war eine Musterung.

Plus Bekannte Namen prägten das „Rössle“ in Bad Wörishofen. Die Liste der Eigner ist dabei so wechselvoll wie die Historie des Gebäudes.

Von Helmut Bader

Gasthäuser oder Tavernen spielen in fast jedem Ort eine tragende Rolle. In Bad Wörishofen haben die beiden ältesten Gasthäuser eine wechselvolle Geschichte, eng verknüpft mit der Entwicklung der späteren Kurstadt und mit bekannten Namen. Nach dem „Adler“ geht es diesmal ins „Rössle“. Werner Büchele hat sich intensiv mit der Geschichte des „Unteren Wirts“ beschäftigt.

