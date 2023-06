Bad Wörishofer Stadtrat bremst Glasfaser-Firma aus

Plus Schnelles Internet, aber nicht um jeden Preis: Bad Wörishofens Stadtrat bewertet den Lärmschutz höher als den Wunsch nach einem schnellen Breitband-Ausbau.

Schneller zum schnellen Internet – oder Lärmschutz, wie vorgesehen? Um diese Frage ging es nun im Stadtrat - und die Ratsmitglieder zeigten, dass sie es mit dem Schutz der Kurruhe in der Stadt ernst meinen.

Der Stadtrat hatte zuletzt eine Ausnahme von der weithin strengsten Lärmschutzverordnung genehmigt, die einem Bauverbot in der Hochsaison gleichkommt. Ein Unternehmen durfte dringend benötigte Anschlüsse für Telefon und schnelles Internet für ein Neubauprojekt am Nordende der Stadt verlegen. Dafür mussten Gehsteige aufgebrochen werden. Jetzt wurde das gleiche Unternehmen erneut im Stadtrat vorstellig, mit der gleichen Bitte für eine weitere Ausnahmegenehmigung.