Bad Wörishofens Stadtrat bringt Freibad-Sanierung voran

Plus Bad Wörishofens Freibad soll saniert werden. Jetzt geht es bereits ums Geld. Die Freibad-Task-Force hat ihre Arbeit aufgenommen.

Nächster Schritt auf dem Weg zur Sanierung des Bad Wörishofer Freibads: Zuletzt hatte sich eine Task Force mit den Voraussetzungen dafür befasst. Der Stadtrat stellte nun die Weichen, denn klar ist auch, dass es ohne Hilfe von außen nicht geht. Das kostet Geld, das nun zur Verfügung steht.

Die neue Task Force fürs Freibad besteht aus Doris Hofer (Grüne), Ottilia Trommer ( CSU), Paul Gruschka (FW), Hubert Bader (CSU), Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) und dazu Stadtbaumeister Roland Klier, Stadtwerkechef Peter Humboldt, sowie der Milena Proske vom Ordnungsamt und Betriebsleiter Christian Strohmenger. Geladen wurde zudem ein Fachplaner der Firma GMT für kommunale Bäderbetriebe.