Bad Wörishofens Stadtrat fordert Sondersitzung zur Lage im Rathaus

Plus Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) soll sich in einer Sondersitzung erklären, fordert der Stadtrat. Man lasse die Rathaus-Beschäftigten nicht alleine.

Das Personalkarussell in Bad Wörishofens Rathaus dreht sich seit dem Amtsantritt von Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) schneller, als es manche für gut halten. Für Welzel hat das nun Konsequenzen. Der Stadtrat fordert vom Bürgermeister Aufklärung und verlangt eine Sondersitzung.

„Eine viel zu hohe Anzahl an Beamten und Angestellten haben in der Zeit von 2020 bis zum heutigen Tag dem Rathaus den Rücken gekehrt", teilte Bad Wörishofens Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grünen) am Montagnachmittag mit, ausdrücklich im Namen des gesamten Stadtrates von Bad Wörishofen, also auch mit Welzels CSU.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

