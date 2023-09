Bad Wörishofen

Bad Wörishofens Stadtrat hat schon wieder ein neues Mitglied

Plus Das Stühlerücken im Bad Wörishofer Stadtrat geht weiter. Diesmal endet auch eine große Besonderheit in der Wörishofer Runde.

Bad Wörishofens Stadtrat absolviert die zweite Hälfte der Amtsperiode in zwischenzeitlich stark veränderter Zusammensetzung. Nach dem Rücktritt von Pia Löber (FW) gibt es ein weiteres neues Mitglied. Zudem endet eine weithin einmalige Besonderheit im Wörishofer Rat.

Es ist noch nicht lange her, da wurde Wolfgang Schweyer vereidigt. Er ist Mitglied der Fraktion von Generation Fortschritt und rückte für Dominic Kastner in die Ratsrunde. Zwischenzeitlich hat auch Pia Löber von den Freien Wählern ihren Amtsverzicht erklärt. Der Stadtrat nahm das Gesuch am Montagabend an. Löber hatte persönliche Gründe angeführt. Für sie rückte Manfred Gittel in die Ratsrunde und in die Fraktion der Freien Wähler.

