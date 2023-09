Bad Wörishofen

Bad Wörishofens Stadtrat macht mehrere Ausnahmen vom Sommerbauverbot

Plus Der Lärmschutz ist in Bad Wörishofen ein hohes Gut, das zuletzt streng verteidigt wurde. Auch diesmal wurde emotional debattiert - mit anderen Ausgang.

Bad Wörishofen hat die weithin strengste Lärmschutzverordnung, die einem Bauverbot im Sommer gleichkommt. Zuletzt hat der Stadtrat diese Regel auffällig streng durchgesetzt. Nun allerdings winkte der Rat gleich mehrere Ausnahmegenehmigungen durch. Jürgen Thiemann ( SPD) sieht diese Entwicklung kritisch. Die Lärmschutzverordnung werde von den Unternehmern nicht mehr ernst genommen, glaubt er.

Wenn es um das faktische Sommerbauverbot in Bad Wörishofen geht, das in der Hochsaison gilt, wird es im Stadtrat meistens ziemlich schnell ziemlich emotional. Das war diesmal nicht anders. "Wir fühlen uns verarscht", schimpfte Finanzreferent Konrad Hölzle ( CSU). Die Begründungen für die Ausnahmen haben den erfahrenen Stadtrat verärgert. "Es heißt immer: alternativlos", sagte Hölzle. "So geht das nicht." Auch diesmal war wieder von angeblich alternativlosen Vorgehensweisen die Rede, die eine Ausnahme vom Sommerbauverbot nötig machen würden. Er gebe aber Jürgen Thiemann recht, sagte Hölze. Der SPD-Mann hatte angesichts der Liste an Ausnahmewünschen schon zu Beginn der Debatte gesagt, dies lasse nur den Schluss zu, dass "wir mit unserer Lärmschutzverordnung nicht mehr ernst genommen werden".

