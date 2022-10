Bad Wörishofens Trachtler kennen keine Nachwuchssorgen

Nach zwei Jahren gab es erstmals wieder einen großen Heimatabend. Für die zahlreichen Kinder musste sogar ein größerer Proberaum her.

Endlich war wieder Brauchtumspflege in größerem Stil möglich. Der von Aktiven und Gästen langersehnte Heimat- und Trachtenabend des Heimat- und Volkstrachtenvereins Alpenblick Bad Wörishofen fand im Kurtheater statt. Der Verein freute sich nach der Corona-Pause über so viele aktive Kinder, dass die Proberäume zu klein wurden.

„Der Heimatabend ist für uns als Trachtenverein immer das Highlight des Jahres“, sagt der Vorsitzende Georg Schmid, der sich freute, dass nach zweijähriger Pause die Altschwäbische Gruppe, die Plattlergruppe und die Kinder- und Jugendgruppe den Gästen wieder ihr Können präsentieren durften. Er dankte Marieluise Vorwerk und Hans Kania für die großzügige Unterstützung der Jugendarbeit und auch des Heimatabends, wodurch dem Publikum freier Eintritt gewährt werden konnte.

Musikalisch unterstützt von der Musikkapelle Irsingen unter der Leitung von Peter Ruf und Vereinsmusiker Richard Sauter am Akkordeon wurden schwäbische Tänze, bayerische Schuhplattler und Figurentänze gezeigt. Die Kinder und Jugendlichen waren mit sichtbarer Freude bei der Sache. Ob bei Plätscher Polka, Sternpolka, Toppozer Polka oder „Fröhlichem Kreis“ – immer wieder wurde ihr konzentrierter Gesichtsausdruck von einem zauberhaften Lächeln unterbrochen und die ein oder andere Zahnlücke offenbart. Auch ein Mädchen im Rollstuhl machte bei den Tänzen mit, was zeigte, wo Integration überall wunderbar funktionieren kann.

Während andere Vereine über Nachwuchsprobleme klagen, haben Wörishofens Trachtler großen Zulauf.

Beim wilden „Holzhacker“-Plattler staunten auch die jüngsten Trachtler nicht schlecht, die durch den Bühnenvorhang spitzelten. Foto: Kathrin Elsner

„Wir haben nach der Coronapause so viele aktive Kinder gehabt, dass wir auf einen größeren Proberaum ausweichen mussten“, erzählt Schmid und freut sich, neben 210 aktiven und passiven Mitgliedern derzeit 28 Kinder und Jugendliche mit dabei zu haben. Fragt man die Jugend, was den Verein ausmacht, kommt oft diese Antwort: „die Gemeinschaft“.

Genau diese ist auch bei den Erwachsenen-Gruppen an diesem Abend spürbar. Die Altschwäbische Gruppe zeigte sich als eingespielte Einheit, ob beim Bernhardwalzer, Siebenschritt oder Schnittertanz – die Paare schwebten in ihrer schönen schwäbischen Tracht, die schon zu Pfarrer Kneipps Zeiten getragen wurde, übers Parkett, gemütlich und harmonisch, wohltuend für die Sinne der Zuschauer und unbedenklich für den neuen Holzboden des Kurtheaters. Ob sich das ändern sollte, als Ansager Sebastian Seemüller die ersten beiden Zuschauerreihen vor fliegenden Holzspänen warnte? So manch einer mag dies für einen Scherz gehalten haben, doch die strammen Mannsbilder der Plattlergruppe trugen tatsächlich einen Baumstamm und mehrere Äxte auf die Bühne.

Die wilde Show faszinierte nicht nur das Publikum im Zuschauerraum, sondern auch die Kinder und Jugendlichen, die durch eine Lücke des seitlichen Bühnenvorhangs gespannt das Geschehen verfolgten. Da wurde wild auf den Baumstamm gehackt, dass die Späne flogen, da wurde gefingerhakelt, gerauft und Bier getrunken – und zwischendurch natürlich geplattelt was das Zeug hält. Der Holzboden blieb übrigens unversehrt. Ob beim Ammerseer Plattler, Grassauer Plattler oder Gauschlag, das „Schuhplatteln und Dirndldrahn“ war eine Augenweide.

„Das schöne am Heimatabend ist auch, dass alle Gruppen zusammen sind“, sagt Schmid und betonte, dass es kein Einzelfall sei, dass drei Generationen einer Familie an diesem besonderen Abend mitwirken.

Die Kinder- und Jugendgruppe des Heimat- und Volkstrachtenvereins Bad Wörishofen war mit Feuereifer bei der Sache. Foto: Kathrin Elsner

Für die ruhigen Töne sorgte heimelige Stubenmusik der Feichtecker Musi. Hackbrett, Zither, Akkordeon und Gitarre zauberten wohltuende Klänge, die zum Träumen und Entspannen einluden.

Der abschließende Kronentanz einte die Altschwäbische und Miesbacher Trachtengruppe und bot nochmals ein ganz besonderes Bild.

Was Schmid sich für die Zukunft des Heimat- und Volkstrachtenvereins wünscht? „Dass es so weitergeht, dass wir genügend Nachwuchs und immer Publikum haben und zusammenhalten“. Kurgast Gertraud Rothberger aus Ebenhausen in Franken kann sich dies sehr gut vorstellen. „Hier sind die Menschen noch heimatverbundener als bei uns“, sagt sie und freut sich sichtlich darüber.