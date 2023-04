Bad Wörishofen

Bad Wörishofens Tricor AG baut für 170 Millionen Euro ein neues Werk

Die Tricor AG aus Bad Wörishofen baut ein neues Werk in Nordrhein-Westfalen. So soll es einmal aussehen.

Plus Mit einer Großinvestition treibt die Tricor AG aus Bad Wörishofen ihren Wachstumskurs voran. Auch am Unternehmenssitz selbst tut sich etwas.

Von Markus Heinrich

Die Tricor Packaging & Logistics AG aus Bad Wörishofen stemmt das nächste Großprojekt. Für insgesamt etwa 170 Millionen Euro entsteht ein neues Wellpappenwerk in der Region Weeze/Goch, in der Nähe der niederländischen Grenze. Leisten kann sich das Tricor. Das Jahr 2022 war das beste der Unternehmensgeschichte. Auch am Firmensitz in Bad Wörishofen wird investiert - allerdings in einem völlig anderen Bereich.

Das neue Werk, welches Tricor baut, wird in der Lage sein, schwere und konventionelle Wellpappe mit einer geplanten Produktionsgeschwindigkeit von 400 Metern pro Minute und einer Arbeitsbreite von 2,80 Metern herzustellen. Das Werk wird außerdem vollautomatische Produktionslinien für Tricors skalierbare Innovationen, wie Quick Bin und Quick Box, umfassen.

