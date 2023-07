Bad Wörishofen

17:00 Uhr

Bad Wörishofens umstrittener Verkehrsgarten ist heute eine Bereicherung

Plus Fünf Jahre nach dem Zoff um den Bau des Bad Wörishofer Verkehrsgartens gibt es eine neue Verkehrserzieherin, neue Ideen - und eine überraschende Aussage.

Von Helmut Bader Artikel anhören Shape

Es war vor etwas mehr als fünf Jahren ein ziemlich umstrittenes Projekt: der Verkehrsgarten in der Parkanlage an der Kaufbeurer Straße. Sowohl im Stadtrat, als auch in der Nachbarschaft galt es, Widerstände zu überwinden. Als dann auch noch die Kostenfrage im Raum stand, war dies Anlass für den großen Bad Wörishofer Förderer Hans Kania, einzugreifen. „Wenn etwas für Kinder getan werden soll, dann bin ich dafür immer zu haben“, war seine Ansage. Aus dem einst umstrittenen Projekt ist mittlerweile eine Erfolgsgeschichte geworden - das nun von der neuen Verkehrserzieherin der Bad Wörishofer Polizei betreut wird.

Mäzen Kania beließ es damals nicht bei den Worten, sondern stellte kurzerhand 170.000 Euro für die Errichtung des Verkehrsgartens zur Verfügung. Dass selbst dies nicht geräuschlos über die Bühne gehen sollte, daran erinnert er sich schon noch, obwohl er inzwischen darüber steht. Damals stand die Frage im Raum, ob die Stadt Bad Wörishofen die Großspende überhaupt annehmen darf. Sie durfte. Als später auch noch eine Ampelanlage dazukommen sollte, spendete er auch diese noch zusätzlich. Jetzt waren die gelben Leibchen für die Kinder, die die Verkehrserziehung hier in dem schönen Ambiente genießen können, in die Jahre gekommen, doch kein Problem: Auch jetzt war Hans Kania wieder zur Stelle und spendierte auch diese 30 Westen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen