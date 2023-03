Bad Wörishofens Weltrekordversuch läuft jetzt ein bisschen anders

Bad Wörishofen will erneut ins Guinnessbuch der Rekorde. Dieses Mal geht es ums Wassertreten. Nun gibt es dazu eine entscheidende Änderung im Ablauf des Rekordversuchs.

Bad Wörishofen will heuer erneut einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde schaffen. Bislang ging es um einen Weltrekord im Wassertreten. Im Stadtrat wurde nun bekannt, dass das Ziel geändert wurde. Ein Tippfehler sorgte dabei noch für Heiterkeit in der Runde.

Mit dem längsten Armbad nach Kneipp hat Bad Wörishofen seinen Platz im Geschichtsbuch der Rekorde bereits sicher. Die Wannen für die Teilnehmenden reihten sich 2011 dicht an dicht durch die Fußgängerzone, die Bilder davon fanden landesweite Verbreitung. Diesmal sollte es um das Wassertreten gehen. Nun allerdings heißt das Vorhaben plötzlich "Größter Hydrotherapievortrag". Genau genommen stand da zunächst "Größter Hypnotherapievortrag" zu lesen, was Paola Rauscher (Grüne) zu der Frage brachte, wer denn da hypnotisiert werden soll. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) scherzte sinngemäß, man werde das Publikum für Kneipp hypnotisieren.

So begründet Bad Wörishofens Kurdirektorin Cathrin Herd die Änderung im Weltrekordversuch

Dass es nun um den größten Hydrotherapievortrag geht, also einen Vortrag zur Wasserkur, habe sich im Lauf der Gespräche mit der Guinness-Agentur entwickelt, berichtet Kurdirektorin Cathrin Herd. "Damit haben wir zunächst einen theoretischen Teil, nämlich die Hydrotherapie-Stunde an den einzelnen Wassertretanlagen, und anschließend das Wassertreten", erläutert sie. "Die Teilnehmer müssen jetzt nicht komplett zeitgleich in die Anlagen, sondern nach dem Vortrag im Zeitraum zwischen 14 und 15 Uhr."

Auf diese Weise hätten mehr Menschen die Möglichkeit, beim Rekordversuch mitzumachen. "Es wäre aus unserer Sicht schade gewesen, wenn an den kleinen Anlagen nicht alle Menschen, die Interesse haben teilzunehmen, dann aufgrund der Platzbegrenztheit und einem zeitgleich geschaltetem Versuch dabei gewesen wären", so Herd. Der Weltrekordversuch startet am 22. Juli.

