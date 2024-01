Bad Wörishofen

28.01.2024

Bad Wörishofens Wetterfrosch Elmar Agricola sucht einen Erben

Viele Jahre betreute Elmar Agricola die Wetterstation in seinem Garten in der Gartenstadt. Nun hätte er gerne einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.

Plus Elmar Agricola beobachtet seit 33 Jahren für den Deutschen Wetterdienst das Wetter in Bad Wörishofen. Findet er keinen Nachfolger, wird die Station geschlossen.

Von Helmut Bader Artikel anhören Shape

Wer in Bad Wörishofen über das Wetter näher informiert werden wollte, war bei Elmar Agricola immer an der richtigen Adresse. Stolze 33 Jahre betreute er im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes in der Gartenstadt die Wetterstation und führte Buch über Niederschläge, Windstärke und alles, was zum Wetter gehört. Diese Daten sind wichtig für das Wasserwirtschaftsamt, für die Kommunen und Landkreise. Nun entscheidet sich, ob es weiter "Wetter aus Bad Wörishofen" gibt.

Für Witterungsverhältnisse hatte sich Elmar Agricola schon vorher interessiert. Als im Jahre 1987 über die Zeitung jemand gesucht wurde, der sich die Betreuung einer Wetterstation vorstellen könne, meldete er sich. Nach einer Einweisung über die Aufgaben, trug er von da an in einem Tagebuch zweimal täglich alles ein, was das Wetter ausmacht. Einmal im Monat wurde die Tabelle nach München geschickt. Zuletzt genügte dies einmal am Tag und wurde per Internet nach München weitergeleitet. In der Winterzeit heißt es für den nun 78-Jährigen pünktlich um 6.50 Uhr, in der Sommerzeit um 7.50 Uhr, die Daten aus der Station in seinem Garten einzuholen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen