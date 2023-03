Bad Wörishofer Ärzte und 130 Patienten kritisieren Lauterbachs Sparpläne

Plus Patienten des Ärztezentrums Bad Wörishofen schreiben 130 Protestbriefe an Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Es geht um den Wegfall der Neupatientenregelung.

Patientinnen und Patienten des Ärztezentrums hatten sich mit rund 130 Protestbriefen an den Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke ( CSU) gewandt. Die Schreiben waren Teil der Kampagne "Warten bis der Arzt kommt" und richteten sich gegen die Streichung der Neupatientenregelung durch die Regierungsparteien. Stracke war nun zu Gast in Bad Wörishofen, um vor Ort über das Problem zu sprechen.