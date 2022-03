Bad Wörishofer Helferkreis unterstützt Geflüchtete aus der Ukraine

Plus In Bad Wörishofen begeistert eine große Hilfsbereitschaft die Verantwortlichen.

Der Helferkreis in Bad Wörishofen ist bereit, sich um Geflüchtete aus der Ukraine zu kümmern. Eine erste Hilfsaktion wurde am Wochenende gleich zu einem großen Erfolg. Der Helferkreis um Filip Bäder ist überwältigt von der „unglaublichen Spendenbereitschaft der Bevölkerung“.