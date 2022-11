Bad Wörishofer Jazz-Festival zieht schon wieder um

Das Festival "Jazz goes to Kur" lockte zu wenige Besucher ins große Kurtheater. Auch bei anderen Großveranstaltungen gab es hohe Defizite.

Das Festival „Jazz goes to Kur“ will nach dem Auszug aus dem Kino im Wörishofer Kurtheater nicht so richtig zünden. An einem neuen Standort soll es jetzt einen neuen Anlauf geben. Die Kurdirektion musste auch bei anderen Großveranstaltungen teils hohe Defizite hinnehmen.

Das Festival „Jazz goes to Kur“ bekommt ein neues Konzept. Veranstaltungsleiterin Isabel Joachim berichtete dem Kurausschuss, dass die Besucherzahl für das große Kurtheater zu gering sein. Die richtige Stimmung komme da nicht auf.

Das Defizit von "Jazz goes to Kur" wurde von 25.000 Euro auf 5000 Euro gesenkt

Zuletzt hatte das Festival laut Joachim etwa 200 Besucher insgesamt. In den Jahren 2016 bis 2018 waren es noch 600 Besucher. Das lag aber auch daran, dass es damals noch mehr Konzerte gab. Das Festival wurde zwischenzeitlich stark abgespeckt. Gleichzeitig habe man aber auch das Defizit von über 25.000 Euro im Jahr 2018 auf aktuell rund 5000 Euro senken können. Das liege daran, dass man die Ton- und Bühnentechnik im Kino jedes Mal komplett einbauen musste, während die Anlagen im Kurtheater bereits vorhanden seien, sagte Joachim.

Im Guggerhaus will Joachim jetzt einen Neustart mit neuem Konzept wagen. Joachim hofft dort auf eine Jazz-Club-Atmosphäre. Hotelierssprecher und Jazzfan Martin Steinle sagte allerdings, er halte das Guggerhaus für eher nicht geeignet, auch wegen der Säulen im Saal. Der Kursaal wiederum sei zu groß. „Etwas dazwischen“ müsste es sein.

Die Veranstaltungen in Bad Wörishofen waren heuer bislang nicht einmal zu 40 Prozent ausgelastet

Im Vergleich zu anderen Großveranstaltungen hat das Jazzfestival aber noch ein überschaubares Defizit. Der Auftritt der Opernchöre beispielsweise hinterließ ein Loch von etwa 35.000 Euro. Auch beim Open Air mit der Band „Voxxclub“ stand am Ende eine rote Zahl. Das Defizit betrage laut Joachim rund 21.000 Euro, dazu kämen noch die internen Kosten für die Bauhofleistungen, welche noch nicht vorlägen. „Das ist nicht die Zahl, die wir uns gewünscht hätten“, sagte Joachim zum Ergebnis des nachgeholten Konzertes zum Kneipp-Jubiläum. „Aber für die Band und die Gäste war es eine gute Sache.“

Das Problem zu niedriger Ticketverkäufe ziehe sich durch das ganze Jahr, berichtete die Veranstaltungsleiterin. Die Auslastung der Veranstaltungen liegt heuer bislang bei unter 40 Prozent. 2019 lag dieser Wert noch bei etwa 70 Prozent. Während der Corona-Beschränkungen stieg die Auslastung sogar auf über 70 Prozent bei gleichzeitig viel weniger Veranstaltungen.

2023 soll Solid Age wieder in Bad Wörishofen zu hören sein, möglicherweise aber nicht mehr kostenlos

Grünen-Sprecherin Doris Hofer folgerte daraus, dass sich weniger Veranstaltungen offenbar besser lohnen würden. Isabel Joachim sagte dazu, man habe vor allem heuer festgestellt, dass es durchaus eine „Kannibalisierung“ gebe, wenn viele Veranstaltungen in kurzer Zeit anstehen.

Joachim Nägele (FW) regte an, mehr heimische Gruppen in die Angebote aufzunehmen. Veranstaltungsleiterin Joachim kündigte zudem an, beim Stadtfest 2023 erneut auf die Radlerband zu setzen. Das sei der große Wunsch aus der Bevölkerung gewesen. Auch die Band Solid Age wird im nächsten Jahr erneut in Bad Wörishofen auftreten. Das Gratis-Konzert zum Kneipp-Jubiläum kam heuer bestens an. Allerdings könnte es durchaus sein, dass das nächste Konzert Eintritt kosten wird, hieß es im Kurausschuss.