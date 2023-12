Bad Wörishofen

Bad Wörishofer Kinder gehen mit Krippenspiel auf Tour

Krippenspiel im Seniorenheim: Die Klasse 2b der Pfarrer-Kneipp-Grundschule ist mit einem besonderen Projekt in Bad Wörishofen unterwegs.

Von Kathrin Elsner

"Uns macht es Spaß, den Leuten eine Freude zu machen", sagt Moritz und strahlt mit den anderen 26 Kindern um die Wette. Seit Oktober hat die Grundschulklasse 2b der Pfarrer-Kneipp Grundschule mit ihrer Klassenlehrerin Ursula Glanz fleißig ein Krippenspiel eingeübt. Jetzt geht es auf Tour durch eine Bad Wörishofer Senioreneinrichtungen. Der erste Auftritt in der Seniorenresidenz sorgte für eine besondere Weihnachtsüberraschung.

"Ich wollte schon immer mal die Maria spielen", sagt Marie und zieht sich vorsichtig ihr weißes Kleid mit hellblauem Umhang an. Die Winterjacken türmen sich auf dem Tisch, ein Kind nach dem anderen schlüpft in sein sorgfältig mit den Eltern ausgewähltes Kostüm. Im Kreis sitzend wird der Text ein letztes Mal durchgesprochen, die Vorfreude auf die Aufführung ist groß. "Es macht mir viel Spaß, zu spielen", sagt Lukas, der in die Rolle des Josef schlüpfen wird und dann geht es auch schon los.

