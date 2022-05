Bad Wörishofer Kinder lassen Kneipp hochleben

Plus Sebastian Kneipps Todestag jährt sich heuer zum 125. Mal. Doch zuerst gibt es großes Fest zum Geburtstag des Pfarrers – mit ungewöhnlichem Auftakt.

„Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst.“ Dass eine Predigt mit einem Kinderlied beginnt, ist eher ungewöhnlich. Aber gewöhnlich ist es ja nie, wenn Bad Wörishofen seinen großen Wohltäter Sebastian Kneipp feiert. Mit Musik und Tanz, in der Kirche und im Kursaal, ließen Kinder und Jugendliche der Stadt Kneipp an dessen Geburtstag hochleben.