Bad Wörishofer rettete einen Elfjährigen, der im Eis eingebrochen war

Die Polizei hat einen 39-Jährigen ausgezeichnet. Der Mann hatte einen elfjährigen Jungen befreit, der in das Eis im Tümpel im Bad Wörishofer Ostpark eingebrochen war.

Die Polizei Bad Wörishofen hat einen 39-jährigen Wörishofer geehrt, der im Januar Zivilcourage bewiesen hatte. Ein elfjähriger Junge war in das Eis des Tümpels im Ostpark eingebrochen - und wurde dank des Retters rasch befreit.

Wie die Polizei berichtet, wollte der Junge eine Frisbee-Scheibe vom Eis holen. Doch das Eis war viel zu dünn: Der Bub brach ein und steckte bis zum Hals im Wasser. Ein aufmerksamer Passant bemerkte die Notlage, ging sofort zu dem Jungen ins Wasser und half ihm heraus.

Die Polizei suchte nach dem Retter des Elfjährigen

Wer der Retter war, wusste die Polizei damals noch nicht. Nach einer Presseveröffentlichung mit einem Zeugenaufruf meldete sich der 39-Jährige aus Bad Wörishofen bei der Polizei. Er gab an, den Buben nach seiner Rettungsaktion in die Obhut einer weiteren Passantin übergeben zu haben, die mit dem Jungen darauf wartete, dass der Rettungsdienst eintraf. Der Mann selbst sei nach der Aktion nach Hause gegangen, da er durchnässt und durchgefroren gewesen sei.

Nun bedankte sich die Polizei bei dem 39-Jährigen und lud ihn in die Polizeiinspektion nach Bad Wörishofen ein. Dienststellenleiter Robert Stephan und der stellvertretende Dienststellenleiter Walter Schmid überreichten dem Retter einen Buchgutschein und ein Dankschreiben.

Der Bad Wörishofer sagt, er habe nicht lange überlegt

Im Gespräch berichtete der Retter nochmals von den Ereignissen des Tages, die ihm immer noch sehr präsent vor Augen seien. Er selbst habe nicht lange überlegt, für ihn sei sein Handeln eine Selbstverständlichkeit gewesen. Er habe jemand anderen in Not gesehen und aus einem inneren Impuls heraus geholfen, berichtete er. Ihm selbst gehe es nach der Rettungsaktion bei eisigen Temperaturen gut, er sei ohne Blessuren davongekommen. Dem geretteten Jungen geht es ebenfalls wieder gut. Nach einer Nacht in Krankenhaus konnte er nach Hause entlassen werden.

Die Polizei dankte dem 39-Jährigen für sein Einschreiten

Robert Stephan dankte dem 39-Jährigen, im Namen der Polizei aber auch ganz persönlich, für dieses vorbildliche Verhalten: „Sie haben durch Ihr selbstloses und mutiges Einschreiten ein hohes Maß an Zivilcourage bewiesen. In einer Zeit, in der oftmals mehr weggesehen als gehandelt wird, sind Sie kurzentschlossen und mutig zur Tat geschritten. Dafür gebührt Ihnen ausdrücklich mein voller Respekt“, so der Erste Polizeihauptkommissar.

Weil die Beteiligten eingewilligt haben, haben Retter und Geretteter die Kontaktdaten ausgetauscht und können noch einmal persönlich ins Gespräch kommen.