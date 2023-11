Bad Wörishofen

Bad Wörishofer sollen an Silvester auf Feuerwerk verzichten

Zum Jahreswechsel gehört auch in Bad Wörishofen Feuerwerk für viele dazu, wie dieses Foto zeigt. Der Umweltbeirat hätte dies gern anders.

Von Karin Donath

Voting: Die Debatte um ein Böllerverbot in Bad Wörishofen geht weiter. Der Umweltbeirat setzt auf Freiwilligkeit - und will Anreize schaffen. Was halten Sie davon?

