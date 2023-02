Bad Wörishofer zeigen Betrug auf mehreren Plattformen an

Am Handy, beim Online-Kauf und sogar beim Kündigen: Betrüger nutzen offenbar jede Möglichkeit, wie drei Männer aus Bad Wörishofen erfahren mussten.

Mit Betrugsversuchen wollten Unbekannte Geld von Männern aus Bad Wörishofen ergaunern. Sogar ein Kündigungsservice war unter den Abzockern.

Am Mittwochnachmittag erhielt ein 81-jähriger Mann aus Bad Wörishofen einen Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin. Diese gab an, dass die Tochter des Mannes einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und er nun einen sechsstelligen Euro-Betrag als Sicherheit hinterlegen müsse. Der Mann durchschaute den Betrug und beendete das Gespräch. Es handelt sich hier um eine bekannte Betrugsmasche.

Ebenfalls am Mittwochnachmittag erstattete ein 40-jähriger Mann Anzeige bei der Polizei Bad Wörishofen. Er hatte über eine Online-Plattform eine gebrauchte Spielekonsole bestellt. Nach Bezahlung des vereinbarten Kaufpreises erhielt er jedoch keine Ware. Recherchen ergaben, dass der Beschuldigte bereits mehrfach Ware im Internet zum Kauf anbot, nach Erhalt des Kaufbetrags jedoch nicht versandte. Die Personalien des Verkäufers ermittelten die Beamten jedoch bereits.

Eine Anfrage beim Automobilclub zeigte schnell, dass der Mann aus Bad Wörishofen Betrügern aufgesessen war

-Ein 54-jähriger Mann wurde ebenfalls bei der Polizei vorstellig. Er wollte seine Mitgliedschaft in einem Automobilclub kündigen. Über eine Anfrage in einer Internet-Suchmaschine kam er zu einem Online-Kündigungs-Service. Nach Eingabe seiner persönlichen Daten wurde ihm mitgeteilt, dass die Dienstleistung gebührenpflichtig sei und er soeben auf sein Widerspruchsrecht verzichtet hätte. Eine Anfrage beim Automobilclub ergab, dass dort keine Kündigung einging. Da der 54-Jährige den Betrug schnell bemerkte, konnte er das Lastschriftmandat bei seiner Bank rechtzeitig zurückziehen. Ein Verlust blieb ihm so erspart. (mz, mhe)

