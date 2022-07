Bad Wörishofen

20:00 Uhr

Bad Wörishoferin ist Lebensretterin aus Leidenschaft

Sabine Stangl am Stausee bei Bad Wörishofen. Sie will in der Kneippstadt jetzt weitere Rettungsschwimmer gewinnen.

Plus Sabine Stangl ist Bayerische Meisterin der Rettungsschwimmer. Mit Sorge blickt sie auf immer mehr Nichtschwimmer - und hat einen Tipp.

Von Kathrin Elsner

Immer wieder ertrinken in Bayern Menschen beim Baden in Seen und Flüssen, immer weniger können schwimmen. Sabine Stangl sieht das mit Sorge. Gerade erst wurde sie bayerische Meisterin im Rettungsschwimmen. Mit gefährlichen Situationen kennt sie sich aus.

