Bad Wörishoferin verliert mehrere zehntausend Euro durch Überweisungsbetrug

Dreiste Gauner überlisten eine 62-jährige Frau aus Bad Wörishofen. Sie gaben sich als Bankangestellte aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Betrug in Bad Wörishofen, bei dem eine Frau um viel Geld gebracht wurde.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, doch schon zuvor haben laut Polizei Unbekannte die Zugangsdaten zum Online-Banking einer 62 Jahre alten Frau aus Bad Wörishofen ergaunert. Das gelang den Kriminellen mittels einer Phishing-Attacke. Dabei werden zum Beispiel gefälschte E-Mails etwa einer Bank oder von Unternehmen verschickt. Wer auf Inhalt oder Anhang klickt oder auf einer gefälschten Internetseite Daten eingibt, geht den Betrügern ins Netz.

Am Telefon erreichten die Betrüger, dass die Frau eine Überweisung genehmigte

Am Mittwoch erhielt die Frau dann einen Anruf. Am Telefon gaben sich die Kriminellen als Bankangestellte aus. "Aufgrund professionellen und komplexen Vorgehens der Täter" habe die Frau am Ende unabsichtlich eine Überweisung genehmigt, teilt die Polizei mit. Dadurch erbeuteten die Unbekannten eine mittlere fünfstellige Summe.

Lesen Sie dazu auch

Die Ermittlungen in dem Fall wurden durch die Polizeiinspektion Bad Wörishofen angestoßen und zur weiteren Bearbeitung an die Kriminalpolizei übergeben. (mz)