Bad Wörshofens neues Kurorchester zeigt, was in ihm steckt

Plus Josef Csik und sein Orchester geben erstmals einen Vorgeschmack auf die künftige Kurmusik in Bad Wörishofen.

Das neue Kurorchester Bad Wörishofens hat sich erstmals dem Publikum präsentiert. Das Orchester Gentle Moods (Sanfte Stimmungen) löst Musica Hungarica ab, die den Vertrag mit der Stadt gekündigt hatten.