Bällebad im Freibad Sonnenbüchl verschoben

Die für Samstag geplante Wasserball-Aktion der Stadtwerke Bad Wörishofen und der Mindelheimer Zeitung im Freibad Sonnenbüchl fiel ins Wasser. Sie wird am Samstag, 24. August, nachgeholt. Über 300 Wasserbälle werden das Nichtschwimmerbecken zum fröhlichen Bällebad machen. Wer will, darf sich einen der aufblasbaren Wasserbälle kostenlos mit nach Hause nehmen. Das Freibad öffnet am Samstag um 9 Uhr, wer zuerst kommt, spielt zuerst.

