Bahn braucht fünf Jahre für Umlaufgitter am Bahnübergang - wie kann das sein?

Umlaufsperren kommen an unbeschrankten Bahnübergängen immer wieder zum Einsatz. Doch die Bahn plant dafür fünf Jahre Vorlaufzeit ein.

Plus Mit einem Umlaufgitter wäre das nervige Lokpfeifen in Bad Wörishofen Geschichte. Die Planungszeit sorgte im Stadtrat aber für Staunen. Das sagt die Bahn dazu.

Das Lokpfeifen am unbeschrankten Bahnübergang bei der Eishalle Bad Wörishofen nervt immer mehr Bürgerinnen und Bürger. Stadt und Bahn arbeiten deshalb an einer Lösung. Ein Umlaufgitter wäre die Alternative, die möglichst wenig kostet und dabei noch Radfahrer und Fußgänger passieren lässt. Doch die Bahn veranschlagt dafür fünf Jahre Planungszeit. Wie kann das sein?

Das Warnsignal der Loks bei Tag und Nacht könnte nach dem Bau eines Umlaufgitters entfallen. So schilderte es jüngst Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) im Stadtrat. Allerdings bereitet die Stadtverwaltung nun eine andere Lösung vor, eine Sperrung des Bahnübergangs mittels eines 25 Meter langen Zauns. Als Resultat müssten sich auch die Fußgänger und Radfahrenden eine neue Route in Richtung Flugplatz und Wertstoffhof suchen. Die Bahn, so teilte es Welzel mit, veranschlagt für eine Umlaufsperre nämliche eine Vorlaufzeit von fünf Jahren. Für größere Eingriffe wie etwa eine Schranke wären es sogar acht Jahre.

