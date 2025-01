Bahngleis zwischen Bad Wörishofen und Türkheim wird erneuert

Zwischen Bad Wörishofen und Türkheim wird schon bald das Bahngleis erneuert. Das geht einher mit großen Ausnahmen beim Lärmschutz, wie nun klar ist.

Schotter, Schwellen, Schienen, das alles soll weg und kommt neu wieder ein. So lautet der Plan der DB Netz AG zur Gleiserneuerung zwischen dem Bahnhof Bad Wörishofen und Türkheim. Bereits am 22. März sollen die Arbeiten beginnen. Die Bahn will ordentlich Gas geben und schon am 12. April fertig sein. Dieser Zeitraum wurde im Stadtrat genannt, wo es darum ging, ob die Bahn für diese Arbeiten eine Ausnahme vom Lärmschutz erhält. Die Bahn will von 7 bis 20 Uhr durchbauen. Dagegen steht dem die besonders strenge Mittagsruhe im Kurort Bad Wörishofen.

Es geht um die strenge Mittagsruhe im Kurort Bad Wörishofen

„Eine Stunde Mittagsruhe würde ich schon fordern“, empfahl dann auch Jürgen Thiemann (SPD). Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) berichtete aber von eigenen Erfahrungen beim Ausbau des Bahnsteigs. „Das ist gar nicht so einfach“, sagte Welzel zu möglichen Pausen. „Die haben da eine klare Vertaktung der Arbeiten.“ Gegen Einschränkungen sprach sich Christin Huber aus, die Fraktionsvorsitzende von Generation Fortschritt. „Wir sollten zustimmen und uns freuen, dass die Bahn Geld in die Hand nimmt“, sagte Huber. Die Ausnahme vom Lärmschutz wurde am Ende bei sechs Gegenstimmen genehmigt.