Bahnhof-Parkhaus in Bad Wörishofen für mehrere Tage zu

Das Parkhaus am Bahnhof von Bad Wörishofen muss gewartet werden. Wer sein Auto parken will, muss das für einige Tage woanders tun.

Das Parkhaus am Bahnhof in Bad Wörishofen wird in den Pfingstferien für mehrere Tage geschlossen. Das teilen die Stadtwerke mit.

Der Grund für die Schließung seien notwendige Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Dazu werde das Parkhaus am Bahnhof von Dienstag, 21. Mai, bis einschließlich Freitag, 24. Mai, geschlossen.

Die Arbeiten dienten dem Erhalt der Substanz und der Betriebssicherheit des Hauses, teilen die Stadtwerke mit. In diesem Zeitraum ist das Parken nicht möglich. Die Stadtwerke Bad Wörishofen weisen darauf hin, dass an diesen Tagen auf das Parkhaus Kurpromenade ausgewichen werden muss. Das gilt auch für die Dauerparker. (mz)

