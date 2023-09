Bahnschranke kracht in Bad Wörishofen auf ein Auto

Ein Autofahrer hat in Bad Wörishofen das Rotlicht an einem Bahnübergang nicht beachtet. Das hatte Folgen.

In Bad Wörishofen ist ein Autofahrer unter die Bahnschranken an der Hochstraße geraten. Nach Angaben der Polizei hatte der 56-Jährige am Montagvormittag das Rotlicht am Bahnübergang übersehen. Der Mann fuhr auf die Gleise, als sich die Schranke schloss. Die Bahnschranke habe das Auto und den Anhänger beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird mit rund 5000 Euro beziffert. Der 56-Jährige müsse mit einem Bußgeld rechnen. (mz)