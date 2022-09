Bangen um das tägliche Brot - und um das Futter für Bello

Der Zustrom zur Tafel Bad Wörishofen ist derzeit groß. Wer Haustiere hält, findet allerdings auch bei der Tafel keine Entlastung.

Viele Menschen machen sich derzeit Gedanken, wie sie die enorm gestiegenen Kosten für Energie und Lebensunterhalt aufbringen sollen. Wer sowieso schon an allen Ecken und Enden sparen muss, hat nun auch noch Probleme, die Futterkosten für die geliebten Haustiere zu stemmen. Der Zustrom zur Tafel in Bad Wörishofen ist derzeit groß.

Während in anderen Städten die Tafeln auch günstiges Tierfutter im Angebot haben, sucht man in Bad Wörishofen danach – meist – vergebens. „Wir haben uns schon vor längerer Zeit bewusst gegen die Abgabe von Tierfutter entschieden“, erklärt Ilse Siefert - Westphal, Vorsitzende der Bad Wörishofer Tafel. „Wir sind in erster Linie für die Menschen da“. Für Westphal besteht auch ein entscheidender Unterschied zwischen Groß- und Kleinstädten. Während in den Großstädten sehr viele Obdachlose oft mit Hunden leben, die auf solche Angebote angewiesen sind, sei dies in Bad Wörishofen glücklicherweise noch nicht der Fall. „Ab und zu bekommen wir von den Großmärkten auch mal Hundefutter, das geben wir selbstverständlich dann auch aus.“ Dies sei aber eher die Ausnahme.

Der Zustrom zur Tafel Bad Wörishofen ist ungebrochen, die Leiterin rechnet mit einem Anstieg

Nach wie vor ist der Zustrom zur Tafel ungebrochen, vor allem Männer, viele Kinder und seit einiger Zeit ukrainische Flüchtlinge zählen zu den Kunden. Etwa 80 Familien werden in Bad Wörishofen versorgt, nicht alle kommen jedoch wöchentlich.

„Etwa 60 Familien versorgen wir jede Woche.“ Noch sei die Nachfrage auf Grund der höheren Energie- und Lebenshaltungskosten nicht gestiegen. Westphal rechnet aber im Herbst und Winter mit einem deutlich erhöhten Zulauf. Positiv sei auch die Zusammenarbeit mit den Tafeln in Kaufbeuren und Kempten. „Wir tauschen Waren aus, da es oft vorkommt, dass der eine zum Beispiel jede Menge Wurstwaren hat, dafür aber keine Milcherzeugnisse. Da hilft man sich dann gegenseitig, um das Angebot möglichst überall vielseitig zu gestalten.“

