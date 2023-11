Baseballschläger und Großeinsatz: Streit unter Hotelgästen eskaliert

In Bad Wörishofen mündet ein Streit um zugeparkte Autos in einem großen Einsatz der Polizei. Es gibt zwei Verletzte.

Mehrere Polizeifahrzeuge und zwei Krankenwagen fuhren am Dienstagabend vor einem Hotel an der Hermann-Aust-Straße in Bad Wörishofen vor. Dort war ein Streit um zugeparkte Autos eskaliert. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen wurde von den umliegenden Dienststellen unterstützt, sodass ein halbes Dutzend Streifenwägen im Einsatz waren, teilte Polizeisprecher Holger Stabik am Mittwoch mit.

Mehrere Hotelgäste beschädigen das Auto des angeblichen Falschparkers

An dem Hotel ist ein Streit zwischen mehreren Gästen eskaliert. Grund hierfür war nach Angaben der Polizei, dass ein Gast des Hotels mit seinem Auto die Fahrzeuge weiterer Gäste eingeparkt hatte. Daraufhin hätten diese Gäste das Auto des Mannes beschädigt. Danach wurde es zwischen vier Gästen und dem Autobesitzer handgreiflich.

Mann geht mit einem Baseballschläger auf die Kontrahenten los

Der Halter des beschädigten Autos sei dabei mit einem Baseballschläger auf die vier anderen Personen losgegangen, berichtet die Polizei. Zwei Beteiligte zogen sich bei der Prügelei leichte Verletzungen zu. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Beteiligten erwarten nach Auskunft der Polizei nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

