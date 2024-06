Bad Wörishofen

Bauarbeiter stürzt von Dach: Rettungshubschrauber in Bad Wörishofen im Einsatz

Nach einem schweren Unfall war am Freitag ein Rettungshubschrauber in Bad Wörishofen im Einsatz.

Von Markus Heinrich

Bei einem Arbeitsunfall in Bad Wörishofen wurde ein Arbeiter am Freitag schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich in der Innenstadt

Ein Bauarbeiter ist am Freitag in Bad Wörishofen von einem Dach abgestürzt. Die Polizei teilte unserer Redaktion auf Nachfrage mit, dass sich kurz vor 8 Uhr ein Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Nähe des Kurhauses in Bad Wörishofens Innenstadt ereignet habe. Ein Mann sei dabei nach einem Fehltritt von einem Dach gefallen und zwei bis drei Meter tief gefallen. Der Arbeiter habe sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Lesen Sie dazu auch Bad Wörishofen Nach der Flut: Viele Haushalte in Bad Wörishofen seit Wochen ohne Telefon

