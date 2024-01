Bad Wörishofen

16:20 Uhr

Bauausschuss lehnt Matzberger-Aufstockung in Bad Wörishofens Innenstadt ab

Plus Ein prägendes Gebäude in Bad Wörishofens Fußgängerzone soll umgebaut werden. Daraus wird nun nichts. Die Eigner sind enttäuscht, aber geben nicht auf.

Das Matzberger-Gebäude darf nicht höher werden. Mit 9:2 Stimmen lehnte der Bauausschuss eine Bauvoranfrage ab, das historische Gebäude zu sanieren und um ein Stockwerk zu erhöhen - obwohl die Stadtverwaltung eine Zustimmung empfahl. Ende November hatte das Gremium die Entscheidung noch offen gelassen, bis die strittige Parkplatzfrage geklärt ist.

Das Bauamt der Stadt Bad Wörishofen machte es deutlich: Aus rechtlicher Sicht seien alle Bedingungen für eine Aufstockung des weithin bekannten Gebäudes erfüllt. Auch die Stellplatzfrage sei zur Zufriedenheit des Bauamtes geklärt worden. 17 Meter hoch sollte das Matzberger an der höchsten Stelle werden. In der Umgebung befänden sich bereits mehrere höhere Bauwerke, hieß es in der Sitzung am Mittwochabend. Die Bauwerber hatten im Vorfeld argumentiert, dass sie dieses Stockwerk aus Gründen der Rentabilität benötigten, um die geplante Generalsanierung für etwa vier Millionen Euro langfristig refinanzieren zu können. Entstehen sollten im Matzbergerhaus Mietwohnungen und im Erdgeschoss sollte wieder ein gastronomischer Betrieb stattfinden, für den bereits ein Pächter zur Verfügung stünde.

