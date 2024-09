Der Bauausschuss beriet in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause über einen Bauantrag für ein Einfamilienhaus. So weit, so ungewöhnlich. Das Problem dabei: Das Gebäude steht schon. Das könnte für den Bauherrn nun enorme Folgen haben, wie sich im Lauf der Sitzung zeigte.

Markus Heinrich