Baubeginn für neues Microstep-Zentrum in Bad Wörishofen

Die Firma Microstep Europa erweitert ihren Firmensitz in Bad Wörishofen. Was im Gewerbegebiet der Kneippstadt entsteht.

Die Bagger rollen: Das Unternehmen Microstep Europa hat mit dem Bau seines Competence-Centers Süd in Bad Wörishofen begonnen. Nach Unternehmensangaben werden dazu rund 3,5 Millionen Euro investiert.

Kaum ist das Competence-Center Nord in Betrieb genommen, macht Microstep am Sitz der Europazentrale in Bad Wörishofen weiter. Bis zum Ende des Jahres entsteht im Gewerbegebiet ein Schulungs- und Vorführzentrum für CNC-Schneidsysteme und Automationslösungen inklusive „Industrie 4.0-Demofabrik für lebende Beispiele und Vorteile einer vernetzten Produktionslandschaft“, wie das Unternehmen mitteilt.

„Wir freuen uns, dass wir jetzt diesen nächsten Meilenstein realisieren können. Bad Wörishofen hat sich seit mehr als zwei Jahrzehnten als Standort überaus bewährt und bietet einen idealen Anlaufpunkt für die großen und kleinen blech- und metallverarbeitenden Unternehmen aus dem Süden Deutschlands, Österreich und der Schweiz“, erklärt Igor Mikulina, Gründer und Geschäftsführer der Microstep Europa GmbH.

Microstep beschäftigt mittlerweile rund 100 Menschen in Bad Wörishofen

Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile rund 100 Menschen. In dem neuen Gebäude stehen rund 3700 Quadratmeter zur Verfügung. 400 Lkw-Ladungen Kies plus rund 2000 Kubikmeter Oberboden werden gleich zu Beginn eingebracht, wie die Egger Erdbewegung und Landschaftsbau in Breitenbrunn erläutert.

Freuen sich über den Baustart 2022: Microstep Europa und Vertreter beteiligter Firmen (von links): Johannes Ried (Geschäftsführer Microstep Europa), Matthias Egger (Geschäftsführer Egger Erdbewegung und Landschaftsbau), Markus Demmler (Bauleiter), Michael Wenzel (Arbeitsvorbereitung/Bauleitung beide Kreuzer GmbH & Co. KG), Markus Giesers (Geschäftsführer Giesers Stahlbau GmbH) und Igor Mikulina (Geschäftsführer Microstep Europa) Foto: Microstep Europa GmbH

„Wir brennen darauf, mit unseren innovativen Systemen Kunden für die Anforderungen von morgen zu rüsten und ihnen dabei zu helfen, sich noch produktiver und effizienter aufzustellen“, teilt Johannes Ried mit, der Geschäftsführer von Microstep.

Vor sieben Jahren hatte Microstep Europa den Firmensitz in Bad Wörishofen errichtet. (mz)

Bis Endes des Jahres entsteht im Bad Wörishofer Norden, nur wenige Meter vom Firmensitz entfernt, das neue Microstep Competence-Center Süd, Vorführzentrum und Industrie 4.0-Demofabrik in einem. Foto: Microstep Europa GmbH