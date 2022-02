Bauen: Kommt in Bad Wörishofen eine Nachweispflicht für Öko-Ausgleich?

Plus Die Tiefgaragen auf dem Schwermer-Areal rücken näher an die Nachbarbebauung heran. Bei der Diskussion um diesen Schritt wird es im Stadtrat plötzlich grundsätzlich. Es geht um die künftige Kontrolle von Ausgleichsmaßnahmen.

Müssen Bauverantwortliche in Bad Wörishofen künftig nachweisen, dass sie geforderte Öko-Ausgleichsflächen angelegt haben? Das jedenfalls fordert Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne). Zuerst soll diese Pflicht den Investoren für das Schwermer-Areal auferlegt werden und dann für alle weiteren Bauprojekte in Bad Wörishofen.