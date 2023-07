Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Bauern drohen mit Klage bei Sperrung des Bahnübergangs Bad Wörishofen

Plus Nächtliche Lokpfeifen nerven in Bad Wörishofen immer mehr Menschen. Nun liegt eine Lösung auf dem Tisch – doch die fällt im Stadtrat und bei Bauern durch.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Das Ende der nervenden Lokpfeifen in Bad Wörishofen rückt näher. Doch zunächst verzögert sich eine Lösung, weil man im Stadtrat ziemlich unzufrieden mit dem Vorschlag der Verwaltung ist, der eigentlich beschlossen werden sollte. Dazu kommt Protest von Landwirten, die sich von der Stadt übergangen fühlen und nun mit Klage drohen.

Wenn ein Zug den unbeschrankten Bahnübergang an der Eishalle Bad Wörishofen passiert, muss ein Warnsignal ertönen. So will es das Gesetz. Das passiert Tag und Nacht - und nervt immer mehr Bürgerinnen und Bürger. Das habe auch damit zu tun, dass die neuen Loks auch andere Lokpfeifen nutzen, die offenbar lauter sind, sagte Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU). Er hatte sich zuletzt mit den verschiedenen Ansprechpartnern bei der Bahn sowie mit Behörden darüber ausgetauscht, wie man das Lokpfeifen abstellen kann. Das Ergebnis war ernüchternd. Allein für den Aufbau einer einfachen Umlaufsperre, also zwei Gittern, benötige die Bahn fünf Jahre Vorlaufzeit. Für andere Lösungen sind es acht Jahre. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Doris Hofer konnte das kaum fassen. "Das ist echt zum Fremdschämen", sagte sie. "Dass zudem nicht einmal die Sperrung bezahlt wird, ist echt peinlich, liebe Bahn", ließ sie wissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen