Bad Wörishofen

vor 3 Min.

Bauernhof in Flammen und kein Löschwasser - zum Glück nur eine Übung

Plus Bad Wörishofens Feuerwehr zeigt bei ihrer Hauptübung, wie Einsatzkräfte auch mit unerwarteten Problemen umgehen.

Von Karin Donath

Ein Brand auf einem Bauernhof und kein Wasser aus dem Hydranten – zum Glück war dieses Szenario nur die Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr am Donnerstagabend am Eichholzhof der Familie Lutzenberger in Bad Wörishofen. Dabei kamen die Einsatzkräfte ordentlich ins Schwitzen.

