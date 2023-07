Bayerischer Verdienstorden für Bad Wörishofens Tafel-Gründerin

Plus Ilse Siefert-Westphal aus Bad Wörishofen erhält die höchste Auszeichnung des Freistaats Bayern. Sie hilft Menschen, die nur wenig haben.

„Das Einzige, was die Armut besiegen kann, ist, miteinander zu teilen“. Dieses Motto von Mutter Theresa lebt seit fast 20 Jahren Ilse Siefert-Westphal aus Bad Wörishofen. Dafür erhielt die Gründerin der Tafel Bad Wörishofen jetzt den Bayerischen Verdienstorden.



Ilse Siefert-Westphal ist mit einer großen Auszeichnung gewürdigt worden. Bei einem feierlichen Empfang im Antiquarium der Münchner Residenz, verlieh der bayerische Ministerpräsident Markus Söder den streng limitierten "Bayerischen Verdienstorden" an die Gründerin und Leiterin der Bad Wörishofer Tafel.