Deutliche Worte: Startenor Kaufmann redet nach dem Konzert Klartext

Auf der Bühne im Kursaal ließ Startenor Jonas Kaufmann ausschließlich die Musik sprechen, danach im VIP-Bereich sprach der Künstler aber Klartext.

Schon der andauernde Zwischenapplaus im Saal brachte Kaufmann nicht aus der Ruhe, auch vor den Ehrengästen zeigte er sich dann in bester Laune. Augenzwinkernd bemängelte er, dass man ihm das blau markierte Mikrofon gegeben habe, nicht das rote, das dem glühenden Fan des FC Bayern München offenbar sympathischer war. Blau „gehört“ bekanntlich dem ewigen Rivalen 1860 München. Flugs tauschte Intendant Winfried Roch zur Erheiterung der Gäste die Mikros aus und Kaufmann berichtete sogleich, dass es in der parallel laufenden Champions-League-Partie seiner Bayern bei Paphos auf Zypern schon 5:1 für die Münchner steht, was später auch der Endstand war. Dass Kaufmann die neue FC-Bayern-Hymne gemeinsam mit 8000 Fans eingesungen hat, machte ihn 2025 einem noch größeren Publikum bekannt.

In Bad Wörishofen sprach Kaufmann nun über die andere Atmosphäre im frisch sanierten Kursaal, man könne „diesen Raum anders füllen, anders spüren als ein großes Konzerthaus“. Das sei etwas, was es „bei uns nicht jeden Tag gibt, dass man hier großartig musizieren darf“. Die Konzertkritik lesen Sie im überregionalen Kulturteil dieser Ausgabe. Bad Wörishofen sei „nicht der Nabel der Welt“, das mache es sicher nicht leicht, Jahr für Jahr diese großen Künstler einzuladen. Doch das habe Roch über die Jahre „sehr stattlich gemeistert“, da könne sich „das ein oder andere große Konzerthaus durchaus eine Scheibe abschneiden“, lobte Kaufmann.

Was in Japan besser funktioniert als in Deutschland

Winfried Roch berichtete von der gemeinsamen Asientournee im März und der Begeisterung der Asiaten für das Lied. Helmut Deutsch war schon über 130 Mal in Japan, spricht auch etwas Japanisch. Kaufmann erinnert an den Liederabend in Shanghai, ein „riesengroßer Saal, komplett gefüllt“, aber alle wollten nur „den Kaufmann sehen“. In Japan dagegen hat das Lied einen ganz anderen Stellenwert. Ein ehemaliger Schüler von Deutsch sagte, die beiden seien „Botschafter“ dieser Kunstform. Für Kaufmann ist das eine großartige Kunstform, so „unglaublich intim und gleichzeitig so kraftvoll – und ein bisschen in Gefahr, vergessen zu werden.“

Ob man in Europa ins Hintertreffen geraten sei, weil es in Asien so viele Jugendliche gebe, die sich für Klassik begeistern, wollte Winfried Roch wissen. Auch in Bad Wörishofen sehe man, dass Live-Erlebnisse ein Türöffner sind, diesmal für 4000 Kinder und Jugendliche. Kaufmann sagte, es sei etwas verloren gegangen, nicht zuletzt durch mangelndes Lesen. „Die Kultur ist der Kit, der letztlich eine Gesellschaft zusammenhalten kann.“ Man müsse schon überlegen, ob es gut ist, Unterricht in Kunst und Musik immer weiter außen vorzulassen, weil das Geld fehlt. Man könnte dann auch irgendwann die Förderung für Museen einstellen, denn wer solle da noch etwas anschauen, wenn „man keine Ahnung von Kunst mehr hat“. Es gebe dafür kein Allheilmittel und er wollte auch nicht in der Haut eines Politikers stecken, der das Geld verteilen müssen. Aber es gebe auch andere Wege der Finanzierung, wie in Bad Wörishofen. „Da haben wir Möglichkeiten und hoffen eine Zukunft, was die musikalische Bildung betrifft.“