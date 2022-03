Bayerns Gesundheitsminister eröffnet die Bad Wörishofer Gesundheitstage

Hochkarätige Referenten bei den Gesundheitstagen. in Bad Wörishofen. Es geht um eine echte Herzensangelegenheit.

Für Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek sind die 9. Bad Wörishofer Gesundheitstage „Leben in Balance“, die vom 24. bis 27. März stattfinden, die beste Gelegenheit, gleich auf den Start einer bayernweiten Gesundheitsoffensive hinzuweisen: Mit der Schwerpunktkampagne „Hand aufs Herz“ des Bayerischen Gesundheitsministeriums, die Ende März startet, soll Herzinfarkt und seinen Folgen vorgebeugt werden.

Vorbeugen und ausgleichen – das sind die beiden wichtigen Pfeiler der Gesundheitstage, für die Klaus Holetschek die Schirmherrschaft übernommen hat und die er persönlich am Donnerstag, 24. März, um 20 Uhr im Kurtheater eröffnen wird. Und da wird er unter anderem die neue bayerische Schwerpunktkampagne verkünden, die auch etwas mit Kneipps Ordnungslehre zu tun hat: Abbau von Stress zum Wohl der seelischen Gesundheit und zur Abwehr eines Herzinfarktes. Holetschek: „Unsere Gesundheit ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Herzensangelegenheit!“

Eine Herzensangelegenheit ist die Kneipp’sche Lehre auch heute noch. So wird zur Auftaktveranstaltung Professor Dr. Dr. Adalbert Keller mit seinem Vortrag „Der ‚innere Arzt‘ kann mehr als wir glauben – Kneipps Ordnungstherapie aus heutiger Sicht“ erklären, wie es sich mit der Ordnungstherapie Kneipps verhält und welche wichtige Rolle die Seele spielt, um die Selbstheilungskräfte in uns zu aktivieren und zu fördern. Auf Basis moderner Forschungen der Molekularbiologie und Biomedizin erhalten die Erkenntnisse von Sebastian Kneipp eine brisante und aktuelle Bedeutung.

Erstmals geht es bei den Bad Wörishofer Gesundheitstage ums Waldbaden

Auch die weiteren Tage haben hochkarätige Referenten zu bieten: Erstmals im Rahmen der Gesundheitstage gibt es am Freitag, 25. März, um 10 Uhr das Waldbaden sowie um 14.30 und um 16 Uhr zwei Tanzworkshops „Tanz und Bewegung für mehr Lebenslust“. Um 20 Uhr ist es der Theologe, Bestsellerautor und Karikaturist Werner Tiki Küstenmacher, der – garniert mit seinen berühmten Karikaturen – auffordert: „Keep Chance. Keine Angst vor Wandlungen“. Küstenmacher ist Spiegel-Bestsellerautor und mit seinem neuesten Buch „Rette dich selbst!“ sehr erfolgreich. Der Samstag, 26. März, bietet Workshops mit Marion Küstenmacher „Gesund-Sein durch Bewusstseinsentwicklung”, Dr. Manfred Fischer „Ein Dutzend der wichtigsten Kräuter“, Andrea Burkhardt „Stressresilienz“ und Dr. Iris Geyer „Ist Glück Glückssache? Wie wir in eine Haltung des Glücklich-Seins kommen”. Um 20 Uhr steht im Kursaal ein Konzert mit Stefan Kalmer´s Rock- & Jazz-Chor „VoicesInTime“ auf dem Programm. Ihren Abschluss finden die Gesundheitstage am Sonntag, 27. März um 11:15 Uhr im Kurtheater mit dem Vortrag „Wie Sie Ihre Abwehrkräfte mit Kneippanwendungen stärken und gesund bleiben” von Dr. med. Jürgen Birmanns.

Das Programmheft zu den Gesundheitstagen gibt es kostenlos an der Gäste-Informationen im Kurhaus oder Internet unter der Adresse www.bad-woerishofen.de. (mz)

Lesen Sie dazu auch