Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Begegnung mit Wolfgang Schäuble, einem Giganten der Politik

Plus MZ-Autor Bernhard Ledermann traf als Schüler den CDU-Politiker Wolfgang Schäuble. Für den Bad Wörishofer ein unvergessliches und prägendes Erlebnis - bis heute.

Von Bernhard Ledermann Artikel anhören Shape

Irgendwann, Ende 2001 oder Anfang 2002, war klar, welches Thema ich als Oberstufenschüler des Maristenkollegs Mindelheim in meiner Facharbeit zu bearbeiten hatte. Ich besuchte den Leistungskurs Sozialkunde/Geschichte bei Rosina Rottmann-Börner. Unsere Lehrerin hatte uns ein breites Angebot an Themen vorgeschlagen. Schlussendlich lautete mein Thema „Die CDU/ CSU in der Opposition des Deutschen Bundestags von 1998 bis 2002“. Einer meiner ersten Schritte war folgerichtig: bei einer Veranstaltung in Bad Wörishofen sprach ich Klaus Holetschek an.

Das Gespräch mit Wolfgang Schäuble wurde für Bernhard Ledermann zum prägenden Erlebnis

Er war damals direkt von dem in der Facharbeit zu bearbeitenden Thema betroffen – als Abgeordneter des Deutschen Bundestags. Doch mit seiner Reaktion hatte ich nicht gerechnet. Holetschek meinte, ich solle nach Berlin fahren und mit einem Spitzenpolitiker ein Gespräch führen. Wolfgang Schäuble wäre doch interessant. Wenige Wochen später hatte ich einen Termin im Abgeordnetenbüro von Wolfgang Schäuble. Für den vor zwei Tagen verstorbenen Rekordparlamentarier war es gewiss ein Termin unter Zigtausenden in seinen über 50 Jahren als Mitglied des Deutschen Bundestags. Für mich als jungen, politisch interessierten Menschen waren die Begegnung und das Gespräch ein prägendes Erlebnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen