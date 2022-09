Beglückendes Familientreffen beim Festival der Nationen

Rudolf Buchbinder und die Deutsche Kammerphilharmonie zeigen, dass sie den Geist des Festivals erkannt haben.

Vielfach wird sie beschworen, die besondere Atmosphäre beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen. Zu dieser ganz besonderen Stimmung dürfte das Zusammenrücken im Kursaal beitragen: Tuchfühlung mit den Stars; heimelig. Ein Beispiel dafür erlebte das Publikum in den zwei Konzerten mit dem Pianisten Rudolf Buchbinder.

Der Grandseigneur der Pianisten-Szene strahlt selbst diese wärmende, großväterliche Ruhe aus, die jedem im Kursaal das Gefühl vermittelt, bei einer großen Familienfeier dabei zu sein. Geladen hatte das Familienoberhaupt, das auf ein reiches Leben zurückblicken kann und gleichzeitig immer noch im Saft des Lebens steht: in diesem Fall Rudolf Buchbinder. Jede und jeder ist bei seinem Fest der Musik willkommen. Alle sind Teil der Feier: allen voran die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die mit großer Würde, Erhabenheit und musikalischer Eleganz die Orchesterpassagen gestaltete. Das tat sie ganz im Sinne des Klaviersolisten, der am Flügel brillierte und gleichzeitig an zwei Abenden vier Mozartsche Klavierkonzerte leitete (gegeben wurden am Dienstagabend die Konzerte Nr. 9 und Nr. 20 und am Mittwochabend die Nr. 21 und die Nr. 25). Beim Konzert am Dienstagabend, das hier genauer besprochen wird, wurde der Zyklus der Mozart-Klavierkonzerte durch das Klaviertrio in c-Moll von Ludwig van Beethoven unterbrochen.

Es waren unheimlich beglückende Momente, die Rudolf Buchbinder am Flügel, der Konzertmeister des Bremer Orchesters, Daniel Sepec, an der Violine und der erste Cellist, Tristan Cornut, schufen. Ganz besonders brillant waren die herrlichen Läufe, bei denen Buchbinders Finger geradezu über die Tasten zu fliegen schienen. Was für eine wunderbare Spezialität des Buchbinderschen Anschlags! Doch Buchbinder ist nobel genug, um sich nicht selbst in den Vordergrund zu rücken. Bei seinem musikalischen Zusammenkommen darf jeder zu Wort kommen. Beim Trio führen Sepec, Cornut und Buchbinder, der Geiger, der Cellist und der Pianist einen musikalischen Dialog auf höchster Gesprächsebene. Ja, da hat der eine Idee und der andere greift sie auf und führt sie fort. Das ist Kammermusik vom Feinsten – natürlich ganz vorne am Bühnenrand, alles andere als elitär abgehoben.

Nach dem Beethoven-Trio folgte wieder ein Klavierkonzert von Mozart, das zweite an diesem Abend. Man bleibt sich treu. Wiener Klassik. Damit kann man beim Festival der Nationen nie etwas falsch machen – auch im Hinblick auf die zahlreichen Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern. Sie werden an diesem Abend integriert und berührt. Zum Beispiel durch ein faszinierendes Grummeln im Orchester, beim zweiten Satz aus Mozarts neuntem Klavierkonzert, das die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen durchweg sehr differenziert gestaltete. Aber auch der dritte Satz war herrlich musiziert. Dem zupackend-festlichen Beginn folgten Abschnitte typisch mozärtlicher Verspieltheit, die das Orchester artikulatorisch exakt und interpretatorisch fein gestaltete. Und dann immer wieder diese faszinierenden Buchbinder-Momente, die einfach nur staunen lassen: aus einem sich überlagernden Riesenfeuerwerk an Klaviertönen kann plötzlich eine dem Klangkosmos innewohnende Melodie herausgehört werden.

Ja, an diesem Abend wurde in familiärer Atmosphäre klassische Musik zelebriert. Der besonderen Stimmung und dem Nahbaren zuträglich war auch manch leer gebliebener Platz. Die Runde derjenigen, die gekommen waren, blieb somit intimer.

Bei der Zugabe erlebten Orchester und Publikum einen „Gruß aus Wien“, wie Buchbinder einen Walzer von Johann Strauß ankündigte. Selten konnte im Kursaal ein derart ausgeprägt perlender Anschlag, gepaart mit technischer Virtuosität, erlebt werden. Frohgestimmt und heiter endete das Konzert. So sollten Familientreffen immer ablaufen.