Stromausfall: Beim Blackout wird das Abwasser zum Problem

Bad Wörishofen rüstet sich für den Notfall, einen mehrtägigen Stromausfall. Doch wer Hebeanlagen nutzt, hat davon nichts.

Wer an Stromausfall denkt, hat als Folge zumeist kalte Herde und warme Kühlschränke im Sinn, möglicherweise Heizprobleme. Wer allerdings Hebeanlagen nutzen muss, denkt auch ans Abwasser – und die Folgen. „Bei einem Blackout versinken wir in der Kacke“, formulierte es unlängst ein Stockheimer deutlich. Die Hebeanlagen in Bad Wörishofen sind im Ernstfall ein Problem, das bestätigt auch Bürgermeister Stefan Welzel.

Fällt Strom über einen längeren Zeitraum aus, über mehrere Tage, spricht man allgemein von einem Blackout. Auf ein solches Szenario bereitet sich auch Bad Wörishofen vor, die größt Stadt im Landkreis Unterallgäu. „Bei der Bürgermeisterdienstbesprechung diesen Herbst hat die Referentin ausgeführt, dass die Abwasserbehandlung ohne Strom generell ein großes Problem darstellt“, berichtet Bürgermeister Welzel (CSU).

Bevölkerung soll bei längerem Stromausfall die Toiletten nicht mehr benutzen

„Sie hat deshalb dringend dazu geraten, dass die Bevölkerung in diesem Fall insbesondere die WC-Anlagen nicht mehr nutzt.“

In Bad Wörishofen ist nur ein Teil der Infrastruktur für die Abwasserbeseitigung abgesichert. „Die Kläranlage verfügt über ein Notstromaggregat“, berichtet Welzel. „Daneben gibt es in Bad Wörishofen fünf größere Zwischenstationen, von denen Abwasser weitergepumpt wird.“

Dafür werde derzeit die technische Infrastruktur erstellt, um per Notstromaggregat und Pumpen auch im Blackoutfall gerüstet zu sein. Das reicht aber nicht, um die Stadt komplett abzusichern.

Wenn Hebeanlagen ausfallen, kann das Abwasser wieder in die Toiletten zurückfließen

„In Bereichen von Bad Wörishofen, in denen individuelle Hebeanlagen in den Wohnhäusern verbaut sind, werden diese ohne Strom allerdings nicht funktionieren“, sagt Welzel. „Das ist ein bundesweites Problem.“

Bei Hebeanlagen schalten sich normalerweise Pumpen automatisch zu, wenn eine bestimmte Menge Abwasser in dem dafür vorgesehenen Behälter ist. Die Hebeanlage befördert das Abwasser dann in die Kanalisation. Fällt die Hebeanlage aus, kann das Abwasser nicht abfließen und tritt unter Umständen wieder aus, beispielsweise aus den Toiletten.