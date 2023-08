Bei der Biotoppflege in Dorschhausen ist Handarbeit gefragt 

Der Verschönerungsverein hat mit den alljährlichen Biotopflege-Arbeiten begonnen. Eine schweißtreibende Aufgabe.

Wenn in der heutigen Zeit 17 Naturbegeisterte bei der größten Hitze auf einer feuchten Wiese stehen und mit großen Rechen händisch das mit Spezialgeräten gemähte Gras zusammentragen kann das nur eines bedeuten: Der Verschönerungsverein hat seine alljährlichen Biotoppflege-Arbeiten begonnen. „Nachher hat man einen roten Kopf, aber die Arbeit ist gemacht“, sagt Doris Bolesch lachend, die Herausforderung der heutigen Wiese am alten Dorschhausener Pumpenhäuschen nimmt sie gerne an.

Die alljährlichen Biotoppflege-Arbeiten des Verschönerungsvereins haben begonnen. Mit großen Rechen ausgestattet tragen die Helfer das gemähte Gras zusammen.





Durch zahlreiche Quelltöpfe ist diese auch bei langanhaltender Hitze mehr als feucht, an manchen Stellen sprudelt sogar Wasser empor. Maschinelle Unterstützung ist vor Ort, sinkt aber prompt unglücklich ein, schon ist ein Bolzen gebrochen.

Die Freiwilligen des Verschönerungsverein Bad Wörishofen packen kräftig mit an

Wie gut, dass fachkundige Helfer gleich vor Ort bei der Reparatur mit anpacken können. Das schenkt Zeit, einen Blick in das neue Fledermaushotel zu werfen, zu dem das alte Pumpenhäuschen liebevoll umfunktioniert wurde. Auch zwei Vogelnester sind zu sehen, innen wie außen ein Naturparadies. „Die Wiese wird nicht gedüngt, mit der Zeit siedeln sich die ursprünglichen Wiesenblumen wieder an“, freut sich Bernhard Markter. Die Artenvielfalt habe in den 25 Jahren der Biotoppflege an dieser Stelle schon erheblich zugenommen, bestätigt der Vorsitzende des Verschönerungsvereins, Michael Scharpf. Rund sechs Hektar Flächen pflegen die Aktiven des Vereins alljährlich in und um Bad Wörishofen, darunter Feuchtbiotope, selbst angelegte Streuobstwiesen und Trockenrasenstandorte. „Es macht einfach Spaß, man bewegt sich, lernt Leute kennen und gibt der Natur etwas zurück“, sagt Martin Schinck, der sich nach einem Tag im Homeoffice gerne auf die Wiesenflächen begibt und mithilft.

