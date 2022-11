Bad Wörishofen

25.11.2022

Bei Harry G. heißt es in Bad Wörishofen Mitmachen

Harry G. war in Bad Wörishofen in Plauderlaune.

Plus Vor dem Komiker ist man in Bad Wörishofen auch in der letzten Reihenicht sicher. Ein amüsanter Abend mit ungewöhnlichem Abgang.

Von Karin Donath

Im fast ausverkauften Kursaal lief Markus Stoll alias Harry G. in Bad Wörishofen zu großer Form auf. Mit seinem Programm „Hoamboy“ lieferte er Gesellschaftskritik mit einem Augenzwinkern und forderte vom Publikum aktive „Mitarbeit“.

