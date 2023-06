Bei Motorradkontrolle waren vor allem die Autos zu schnell

Für einige Fahrer gab es Punkte, ein Motorradfahrer durfte nach der Kontrolle zwischen Wörishofen und Türkheim nicht weiterfahren.

Die Motorradkontrollgruppe der Verkehrspolizei Kempten und Beamte der Polizei Bad Wörishofen haben bei einer Kontrolle auf der Staatsstraße 2015 zwischen Türkheim und Bad Wörishofen Motorrad- und Geschwindigkeitskontrollen gemacht. Laut Polizeibericht wurden 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die jedoch ausnahmslos von Autofahrern begangen wurden. Vier Fahrer wurden sogar angezeigt und bekommen Punkte in Flensburg. Die festgestellte Höchstgeschwindigkeit lag bei 99 Stundenkilometern, erlaubt ist in dem Bereich Tempo. Bei 24 kontrollierten Motorrädern wurden an zwei Motorrädern Mängel festgestellt. In einem Fall waren sie laut Polizei so schwerwiegend, dass die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Ein Mann hatte offenbar Drogen genommen und musste zur Blutentnahme

Pech hatte bei der Kontrolle auch ein 42-jähriger Scooterfahrer. Bei ihm wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, weshalb er zur Blutentnahme mit zur Dienststelle der Polizei Bad Wörishofen musste. Ihn erwartet nun ein Bußgeld. Zudem wurden bei einem 43-jährigen Lkw-Fahrer Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie mehrere Geschwindigkeitsverstöße anhand seiner Fahrerdaten festgestellt. Auch er muss mit einem Bußgeld rechnen, so die Polizei.