Bei Result-Recycling in Bad Wörishofen beginnt die Zukunft der Baubranche

Direkt neben der Autobahnauffahrt zur A96 bei Türkheim, wo früher das Kieswerk der Firma Riebel war, nimmt die Zukunft der Baubranche Fahrt auf.

Ob Straßenbau, Gleisbau, Industrie- oder Wohnungsbau: Überall kommen Unmengen an Kies zum Einsatz. Kies ist aber wie jeder andere Rohstoff auch ein wertvolles und zunehmend knapper werdendes Gut. In Süddeutschland schlummern zwar dank der Eiszeit noch Unmengen davon im Boden. Aber für Baufirmen wird es immer schwieriger, neue Kiesgruben genehmigt zu bekommen. Deshalb kommt der Wiederverwertung eine immer größere Bedeutung zu. Das wiederum ist auch gut für die Umwelt.

Vertriebsleiter Edwin Stecker (links) und Geschäftsführer Ralph Stumpe vor einem Berg von sortenrein aufbereitetem Beton. Foto: Johann Stoll

Kurze Transportwege helfen das Klima zu schonen

Auf dem früheren Riebel-Areal hat sich mit BK Kies nicht nur eine Kies-Firma klassischer Art angesiedelt. Auf dem 15 bis 20 Hektar großen Gelände ist ein zweites Unternehmen beheimatet, das mit Wiederverwertung gute Geschäfte macht: die Result-Recycling GmbH & Co. KG. Sie sorgt auch für regionale Kreisläufe und hilft so, weite Transportwege zu vermeiden und so das Klima zu schonen.

