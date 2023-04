Beim Allgäuer Literaturfestival geht es in Bad Wörishofen um ein hartes Schicksal

Das Allgäuer Literaturfestival bringt namhafte Autorinnen und Autoren in die Region. In Bad Wörishofen geht es um eine schier unglaubliche Geschichte.

Beim Allgäuer Literaturfestival ist auch in Bad Wörishofen Platz für interessanten Lesestoff. Das Allgäuer Literaturfestival startet am 3. Mai. Bis zum 27. Mai sind namhafte Autoren mit ihren Lesungen im gesamten Allgäu zu Besuch. In Bad Wörishofen schildert Christina Wechsel eine schier unglaubliche Geschichte aus ihrem Leben.

Wer sich für Literatur interessiert oder es in Zukunft möchte, kommt beim Allgäuer Literaturfestival auf seine Kosten. Am Donnerstag, 4. Mai, ist bereits Bad Wörishofen an der Reihe. Um 19.30 Uhr kommt die Heilpraktikerin, Keynote Speakerin und Autorin Christina Wechsel zu Besuch ins Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“ (Bachstraße 16), um aus ihrem Buch „Wer Flügel hat, braucht keine Beine“ vorzulesen.

Christina Wechsel durchlebte drei Schicksalsschläge in einem Jahr

Im Buch geht es um das Leben der Münchnerin mit familiären Banden nach Bad Wörishofen, die drei Schicksalsschläge innerhalb eines Jahres durchlebt hat. Mit Anfang zwanzig hat sie einen Traum: eine Weltreise. Doch dann erfährt sie, dass ihre Mutter an Krebs erkrankt ist. Ihre Mutter stirbt und das zieht Christina den Boden unter den Füßen weg. Ein halbes Jahr später beschließt sie, die Reise nachzuholen – doch das Schicksal ist ein mieser Verräter. Auf dem Weg zum Ayer's Rock im australischen Outback haben Christina und drei Freunde einen schweren Autounfall. Ihr bester Freund stirbt, sie selbst überlebt knapp und verliert ein Bein.

Christinas Welt scheint zusammenzubrechen, doch sie beschließt, zu kämpfen. Und macht das Unmögliche möglich: Nur ein Jahr nach dem Unfall fährt sie mit einem Bein Ski und klettert auf die höchsten Berge. Seitdem lebt sie ihre Message „Nichts ist unmöglich, wenn wir der Intention unseres Herzens folgen!“. Mit ihrer Geschichte möchte sie andere ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen – egal, was im Leben passiert.

Weitere ausführliche Informationen zum Allgäuer Literaturfestival sind auf der Festivalwebsite der Schwabenakademie zu finden: www.allgaeuer-literaturfestival.de. Eintrittskarten gibt es im Kurhaus unter der Telefonnummer 08247/9933-57. (mz)

